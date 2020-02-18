Lavrov: Libya'da çözüm geniş katılımlı ulusal diyalogla sağlanabilir

Libya'da çözümün ancak geniş katılımlı ulusal diyalogla mümkün olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın tüm tarafları buna teşvik edeceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile 2+2 formatında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya ve İtalya'nın Libya'da çözümün geniş katılımlı ulusal diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda hem fikir olduğunu kaydetti.

Ocak ayında Berlin'de yapılan Libya konferansında alınan kararları uygulama yöntemlerini İtalyan meslektaşlarıyla istişare ettiklerini söyleyen Lavrov, "Rusya için en önemli husus, tarafların somut adımlar üzerinde mutabakat sağlamaya teşvik edilmesi yoluyla ilerleme sağlanması. Elbette BM Güvenlik Konseyi'nin önceliklerine de saygı duyulmalı" dedi.

Lavrov, Libya'ya silah gönderilmesini engellemek için yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar alan AB'den buna ilişkin daha somut bilgi beklediklerini söyledi.

Roma'daki görüşmeler sırasında AB'nin kararıyla ilgili bilgi aldıklarını ancak daha somut bilgiye ihtiyaçları olduğunu belirten Lavrov, İtalyan meslektaşların bu konuda daha detaylı bilgi sağlama sözü verdiğini ekledi.