Rus Dışişleri: Türkiye İdlib'le ilgili abartılı açıklamalar yapmak yerine 'özel iletişim kanallardan' faydalanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine özel iletişim kanallarını devreye alma çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de operasyon başlatmanın an meselesi olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Zaharova, Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalardan kaçınıp, bunun yerine özel iletişim kanallarını kullanma çağrısı yaptı.

Zaharova, “Türkiye yönetiminin açıklamaları konusuna gelince, ‘sahada’ herhangi bir gerilim halinde birçok ülke açıklama yapmanın uygun olduğunu düşünüyor, halbuki bize göre bu tür durumlarda her şeyden önce mevcut iletişim kanallarının devreye alınması gerekiyor, zira (bu kanalların) muazzam bir potansiyeli var” diye konuştu.

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