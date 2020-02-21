Rus ve ABD’li uzmanlar arasında uzun zamandan beri ilk kez Suriye görüşmesi gerçekleşti

Rusya Diplomatlar Birliği Konsey Başkan Yardımcısı Andrey Baklanov, İsviçre’de Rus ve ABD’li uzmanlar arasında uzun zamandan beri ilk kez yapılan Suriye görüşmelerini değerlendirdi.

Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının basın merkezinde, ‘Suriye’nin İdlib’i: Rusya-Türkiye Görüşmelerinin Sonuçları’ başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Baklanov, “İsviçre’den yeni döndüm. Amerikalılarla görüşmemiz oldu. Bu, Suriye ve genel olarak Ortadoğu konusunda üst düzey uzmanlar arasında uzun süreden beri bu türden ilk görüşmeydi” ifadelerini kullandı.

Amerikalı uzmanların, ABD’nin son 15 yıldaki Ortadoğu politikanın başarılı olmaktan çok uzak olduğunu ve yerel halkın desteğinin artmadığını kabul ettiğini anlatan uzman, “Bu yüzden Amerikalı uzmanlar Rus meslektaşlarıyla görüşmek isterlerdi, çünkü ABD’nin aksine Rusya, bölgedeki konumunu güçlendirmeyi başardı” dedi.

Baklanov, “Ama anladığım kadarıyla Amerikalılar sadece bir şekilde daha iyi yön bulmak için bu görüşmelere ihtiyaç duyuyor, daha fazlasını istemiyorlar. Onlar, sunduğumuz somut teklifler üzerinde çalışmaya hazır değil” diye ekledi.