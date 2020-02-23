Rus senatörden ABD’nin ‘nükleer saldırılı’ tatbikatıyla ilgili yorum: Hastalar

ABD Savunma Bakanlığı’nın Rusya’nın Avrupa’ya nükleer saldırıda bulunma durumuna karşı gerçekleştirdiği belirtilen ‘küçük tatbikatla’ ilgili değerlendirmede bulunan Rus Senatör Sergey Tsekov, bunu yapanları ‘hasta’ olarak nitelendirdi. Rus Senatör Aleksandr Şerin ise bu tatbikatın iki amacı olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABD ordusunun Rusya’nın Avrupa’ya nükleer saldırıda bulunması durumuna karşı ‘küçük bir tatbikat’ gerçekleştirdiğini bildirmesinin ardından, Rus yetkililer duruma tepki gösterdi.

Rus basınına konuşan Tsekov, gerçekleştirildiği belirtilen tatbikatı düzenleyenler için ‘hasta’ yakıştırmasında bulundu. Tsekov ayrıca durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

Şerin: İki amaç var

Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin ise bu tatbikatın iki amacı olduğunu ifade etti.

Şerin’e göre, tatbikatın birinci amacı, Rusya ile NATO ülkeleri arasında nükleer saldırının gerçekleştirildiği bir krizin çözümüne yönelik inanılmaz senaryoya karşı insanları alıştırmak. İkinci amacı ise Avrupa halkını korkutmak ve ABD üslerini güvenliğin garantisi olarak gösterip Avrupa ülkelerindeki varlığını haklı çıkarmak.

‘Böyle bir senaryo toprak bütünlüğümüzün tehlikeye girmesi durumunda öngörülüyor’

Rusya’nın askeri doktrininde, böyle bir senaryonun ancak toprak bütünlüğünün tehlike altına girmesi durumunda öngörüldüğünü belirten Şerin, Avrupa’ya kendileri tarafından bir nükleer saldırı gerçekleştirilmesinin ‘ütopya’ olduğunu kaydetti.

Böyle bir saldırı halinde nükleerin etki alanının Rusya’yı da kapsayacağını belirten Şerin, “Avrupa ile nükleer saldırıda bulunacağımız bir krizin içine girmeyiz” dedi.

Şerin, ABD’nin lakayt bir şekilde nükleer saldırı senaryolarından bahsetmesinin nedeninin modern tarihinde ciddi bir saldırıya maruz kalmamasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Jirinovski: Biz Meksika sınırında benzer bir tatbikat yapsak ABD ne derdi?

Rus milletvekili Vladimir Jirinovski ise “Napoleon gibi, Hitler gibi küstahça sınırlarımızda duranlar onlar. En korkunç silahlarla tatbikat gerçekleştirenler yine aynı ülkeler. İlk darbeyi vurmak için tatbikat yapan onlar. Biz ise ‘karşılık veren’ olacağız. Meksika-ABD sınırında benzer bir tatbikatı gerçekleştirsek, ABD ne derdi?” ifadelerini kullandı.

Bir başka Rus Senatör Aleksey Puşkov ise “Pentagon’un varsayımlarına değil, askeri planlarına inanmalıyız. Böyle bir saldırının taklit edilmesi de iyi bir ipucu” değerlendirmesini yaptı.