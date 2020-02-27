Putin: Tarihin tahrif edilemeyeceği konusunda özel bir maddenin anayasaya yansıtılmasını uygun buluyorum

Rusya anayasasında yapılacak değişiklikleri değerlendiren çalışma grubu toplantısında konuşan Putin, anayasaya tarihin tahrif edilemeyeceği konusunda özel bir maddenin konulmasını uygun bulduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da eğitim ve bilim komitesi başkanı Vyaçeslav Nikonov’un sunduğu öneriyi destekleyen Putin, şöyle konuştu:

“Tarihin tahrif edilmesine izin verilmemesi konusunu birçok kez dile getirmiştim. Eğer siz bunu yapmayı gerekli ve uygun görüyorsanız, tarihi gerçeklere ve tarihin tahrif edilemeyeceği, Anavatanını savunan halkın önemli katkılarının öneminin küçültülemeyeceği konusunda dikkatleri çekmek için bunu yapmanın uygun olduğu düşüncesindeyim.”

‘Zaferi bizden çalma girişimleri var, fakat hiç kimse Reichstag’ın üzerinde kimin bayrağı dalgalandığını unutmayacak’

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında kazandığı zaferi çalma girişimleri olduğunu, fakat böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade eden Putin, şunları söyledi:

“Hiç kimse kimin Berlin’e yürüdüğünü, (Alman parlamentosu) Reichstag’ın üzerinde kimin bayrağının dalgalandığını unutmayacak. Şu anki konjonktüre dayanılarak zaferi çalma girişimleri mevcut. Fakat bizim de buna aktif bir şekilde karşı koymamız gerektiği de bir gerçek.”

Rus lider, bu nedenle bu konuyu içeren özel bir maddenin ‘ülkenin anayasasına dikkatlice yansıtılmasının uygun olacağı’ görüşünü dile getirdi.