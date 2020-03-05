St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

SPIEF Organizasyon Komitesi Başkanı Andrey Belousov, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19 salgını ile ilgili olarak uluslararası çapta acil durum ilan etmesi ve virüsün foruma katılan ülkelerde de yayıldığına ilişkin haberler nedeniyle St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yıl düzenlenmemesi yönünde karar verildiğini belirtti.

Belousov, “Rusya vatandaşlarının, forum konuklarının ve katılımcılarının sağlıklarını korumak amacıyla etkinliğin bu yıl düzenlenmemesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

SPIEF’in 3-6 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyordu.