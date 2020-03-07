Putin: Güçlü devlet başkanlığı sisteminden vazgeçmek Rusya için yıkıcı olur

22 Nisan'da anayasa değişiklikleri konusunda yapılacak halk oylaması öncesinde çalışmalarını sürdüren Rusya lideri Putin, İvanovo'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

'Avrupa'da bile parlamenter sistemde çok büyük sorunlar yaşanıyor'

Anayasa değişiklikleri sonrası Rusya'nın parlamenter sisteme geçme olasılığının doğup doğmayacağı sorusunu yanıtlayan Putin, "Ülkemizde güçlü devlet başkanlığı sisteminin olmaması bizim için kötü olur. Rusya'da, Avrupa'da yüzyıllardır varlık gösteren köklü siyasi partiler yok, kaldı ki orada bile parlamenter sistemde çok büyük sorunlar yaşanıyor" dedi.

Yaklaşık bir yıldır hükümet kurma çalışmalarında sonuç alınamayan Belçika'yı örnek veren Putin, "Belçika'da bir yıldır siyasi ve etnik nedenler dahil birtakım nedenlerden dolayı hükümet yok. Bizim ülkemiz çok zor bir ülke. Böyle bir şey bizim için imkansız, yıkıcı olur" diye vurguladı.

Putin, Rus siyasi sisteminde değişiklik yapılarak özel yetkiler verilecek Devlet Konseyi'nin başına kendisinin geçeceğine dair görüşleri de reddetti.

'İktidar yetkilerimi korumak için ülkemizi yıkacak bir düzenlemeye gitmem'

Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ne anlama gelir? Bu, ülkede çift başlılık olması anlamına gelir, ki bu Rusya için kesinlikle yıkıcı bir durum olur. Mesele yorulmam, iktidarda kalmak istememem değil. İşimden hoşlanıyorum. Ancak kendi iktidar yetkilerimi korumak için siyasi sistemde ülkemiz için kabul edilemeyecek veya ülkemizi yıkacak bir düzenlemeye gitmem. Korktuğum ve istemediğim şey bu. Bana destek verdikleri ve devletin başında kalmam için uzun yıllardır seçimlerde bana güvendikleri için halkımıza minnettarım. Bu çok büyük bir şeref. Benim yerimde kim olsa, bunu sadece bir iş olarak değil, kader olarak görürdü. Ben de öyle görüyorum."