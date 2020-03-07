Rusya'da 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs Enfeksiyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "1'i Nijniy Novgorod ve 5'i de Moskova’da olmak üzere 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Enfekte olanların hepsinin İtalya’dan geldiği tespit edildi. Hastalardan beşinin hastalığı hafif, birinin ise orta şiddette seyrediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hastaların temas ettikleri kişilerin tespit edildiği ve doktor kontrolünde oldukları, bunlardan üçünün akut solunum yolu viral enfeksiyon teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte Rusya’da koronavirüs teşhisi konan vaka sayısı 10’a yükseldi. İlk hastaların iyileşip taburcu edildikleri kaydedildi.

Moskova’da koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı olağanüstü önlemler kararı alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte olası koronavirüs salgınına karşı teyakkuza geçilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Çin, Güney Kore, İran, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya gibi koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerden Rusya’ya gelen kişilerden 14 gün boyunca evlerinde izole edilmeleri talep edildi.

Moskova Belediyesi, başkentteki tüm iş verenleri, çalışanlarının ateşlerini ölçme ve hasta olanları derhal evlerine göndermekle yükümlü kıldı. İş verenlerden koronavürüsün tespit edilmesi durumunda, iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve hastanın iş yerinde temas ettiği kişileri ilgili organlara bildirmeleri talep edildi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Moskova’da koronavirüse yakalanan ilk hastanın iyileştiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Rakova, “İyi bir haberimiz var. İlk hastamız iyileşti, yapılan birkaç test enfeksiyon olmadığını teyit etti. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz” dedi

Enfeksiyonun başlıca belirtileri kuru öksürük ve ateş olmakla beraber, bazen hastalık hiç bir belirti göstermeden ortaya çıkabiliyor.

Son verilere göre, dünyadaki toplam vaka sayısı 100 bini aştı. Şu ana kadar 3405 kişi hayatını kaybetti. Çin, Güney Kore, İtalya ve İran salgının en yaygın olduğu ülkeler.