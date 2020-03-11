Rusya Enerji Bakanı Novak: Rusya için OPEC+ ile işbirliği hala mümkün

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Novak, OPEC+ (OPEC üyesi ülkeler ve Rusya) toplantısında petrol üretimini ve arzını kısıtlama önerisini reddetmiş olmasının Rusya’nın gelecekte OPEC ve OPEC dışı ülkelerle işbirliği yapmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

OPEC+ katılımcılarının pazardaki durumu değerlendirmek üzere mayıs ve haziranda yeniden toplanmayı planladığına dikkat çeken Novak, “Geçen yıl bir anlaşma imzalandı ve o anlaşma çerçevesinde işbirliğine devam edeceğiz” diye konuştu.

'Kapılar kapanmış değil'

Üretimi kısıtlamak ya da arttırmak gibi alternatifler dahil olmak üzere Rusya’nın elinde petrol pazarını etkileyecek çeşitli araçlar olduğunu ifade eden Novak, şu an yapılacak en önemli şeyinse oluşan durum karşısında hızlı tepki vermek ve sonuçları maksimum hafifletmeye yönelik önlem almak olduğunu vurguladı.

Novak, Rusya’nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerle işbirliğine devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi: “Kapılar kapanmış değil.”

Geçen cuma toplanan OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan daralan talepten etkilenmemek için petrol üretimini azaltma önerisinde bulunmuş, ancak Rusya bu öneriyi desteklememişti. Bunun üzerine Suudi yetkililer, petrol üretimini arttırma ve fiyatları düşürme kararı almıştı.

Bu haberler, dün dünya petrol fiyatlarının çökmesine yol açtı. Novak ise piyasanın tepkisinin öngörülür olduğunu açıklamıştı.