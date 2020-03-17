Peskov: Birçok ülke ‘hassas konularda’ görüşmeler için şifreli kanallar kullanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok ülkenin ‘hassas konularda’ görüşmeler için şifreli kanalları kullandıklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerden gelen soru üzerine birçok ülkenin ‘hassas konularda’ görüşmeler için şifrelenerek güvenli hale getirilen kanalları kullandıklarını anlattı.

Gazetecilerin koronavirüs gibi gizli bir konuda G20 zirvesinin uzaktan katılımla yapılmasının bir anlamı olup olmadığı sorması üzerine Kremlin Sözcüsü, şu açıklamada bulundu:

“Bazı ülkeler arasında sözüm ona kırmızı iletişim hatları kurulmuş bulunuyor, yani bunlar, gizli sayılabilecek görüşmelerin yapılmasını sağlayan, dışarıdan sızmalardan korunan kripto haberleşme hatlarıdır.”

Daha önce İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu yıl G20’de dönem başkanı olan Suudi Arabistan’ın koronavirüs ile ilgili durum konusunda online formatlı zirve yapma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Peskov aynı zamanda Kremlin yetkililerinin koronavirüs konulu online G20 zirvesi fikrinin basındaki haberlerde gördüklerini, fakat bu konuda henüz resmi ve detaylı bir açıklama olmadığını aktardı.