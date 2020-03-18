Moskova Devlet Üniversitesi: Koronavirüs aşısının ilk örneğini 3 ay içinde geliştirebiliriz

Moskova Devlet Üniversitesi biyoloji fakültesi viroloji kürsü başkanı Olga Karpova, Rusya’da yeni tip koronavirüs aşısının ilk örneğinin 3 ay içinde geliştirilebileceğini açıkladı.

Tütün mozaik virüsü kullanıldı

Araştırmacıların bitkilere saldıran, fakat insan için tehlikeli olmayan bir tütün mozaik virüsünden küresel parçacıklar elde etmeyi başardıklarını söyleyen Karpova, “Bu virüsün gövdeleri, işlem yapıldıktan sonra her türlü proteinlerin ‘yapıştırılabileceği’ yüzeye sahip kusursuz birer boncuğa dönüşüyor” açıklamasında bulundu.

'Parçacıklar koronavirüs gibi algılanacak, ancak hastalık değil şifa taşıyıcısı olacak'

Tütün mozaik virüsünden elde edilen küresel parçacıklara Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2’den ayrı proteinlerin yerleştirilebildiğine dikkat çeken Karpova, “’Sihir’ ise, yüzeyinde ‘virüsün tacını’ yerleştirdiğimiz küresel parçacıklarımızın kesinlikle patojenin kendisine benzemeye başlamasından ibaret” ifadelerini kulandı.

Karpova ve ekip arkadaşları, insan vücudunun aldığı küresel parçacıkları yeni bir koronavirüs olarak algılayabileceğini, ‘ancak bu parçacıkların hastalık değil, şifa taşıyıcısı olacağını’ düşünüyor.

İnsanlar için tamamen tehlikesiz olacak

Aşının geliştirilmesi beklenen ilk örneğinin insanlar için tamamen tehlikesiz olduğunu, ayrıca bağışıklık oluşturma özelliklerine sahip olduğunu, yani vücutta bir tepki uyandırdığını vurgulayan araştırmacılar, parçacıklar dağıldıktan sonra yüzeylerindeki SARS-CoV-2 proteinlerinde antikorlar gelişeceğini, ardından parçacıkların vücuttan tamamen atılacaklarını ifade etti.