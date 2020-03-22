Aeroflot, Kovid-19 pandemisi yüzünden 7 ülkeye daha uçmama kararı aldı

Rus havayolu şirketi Aeroflot, dünyanın pek çok yerinde ölümlere yol açan Kovid-19 pandemisi nedeniyle birkaç ülkeye daha uçuşlarını durduracağı açıklamasını yaptı.

Aeroflot, Hindistan, Azerbaycan, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Bulgaristan ve Hırvatistan’a da uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Açıklamasına göre havayolu şirketi Moskova’dan gerçekleştirdiği Yeni Delhi uçuşlarını 22-28 Mart, Helsinki (Finlandiya) uçuşlarını 23 Mart-2 Nisan, Stockholm (İsveç) uçuşlarını 23 Mart-17 Nisan, Bakü (Azerbaycan) uçuşlarını 29 Mart-30 Nisan, Zagreb (Hırvatistan) uçuşlarını 24 Mart-19 Nisan, Sofya (Bulgaristan) uçuşlarını 27 Mart-17 Nisan, Atina (Yunanistan) uçuşlarınıysa 24-18 Nisan tarihleri için durdurdu.

Обновлённая информация об изменениях в полётной программе Аэрофлота из Москвы https://t.co/rbvYbbKsvs pic.twitter.com/cXgQAxYxmW — Аэрофлот (@aeroflot) March 21, 2020

Aeroflot daha önce de başkent Moskova’dan Münih (Almanya), Selanik (Yunanistan), Barselona (İspanya), Zürih (İsviçre), Kopenhag (Danimarka), Kişinev (Moldova), Vilnius (Litvanya), Tallin (Estonya) ve Viyana’ya (Avusturya) yaptığı uçuşları geçici olarak durdurmuştu.

Rus havayolu şirketinin açıklamalarına göre Moskova’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlara ise bir sınırlama getirilmiş değil.