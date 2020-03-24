Putin, Abhazya'da devlet başkanlığına seçilen Bjania'yı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan Abhazya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Aslan Bjania'yı tebrik etti.

Abhazya'da halk, iç siyasette yaşanan zorlu sürecin ardından dün sandığa gitti. Muhalif lider Aslan Bjania, oyların yüzde 56.5'ini alarak yeni devlet başkanı seçildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, sandıktan birinci sırada çıkan Bjania'ya bir telgraf göndererek seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Rus lider, "Vatandaşların özgür idaresiyle gerçekleşen seçimlerdeki mutlak zaferiniz, vatandaşlar arasında yüksek bir otoriteye sahip olduğunuzu kanıtladı" ifadesini kullandı.

Rusya ile Abhazya arasındaki müttefiklik ilişkilerinin pekiştirilmesi için Bjania'yla çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, "Devlet başkanlığındaki faaliyetlerinizin Abhazya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasını, ülkenizin uluslararası arenadaki çıkarlarının korunmasını sağlayacağını umuyorum" dedi.

Abhazya’da ne olmuştu?

Abhazya Yüksek Mahkemesi, ocak ayında 8 Eylül 2019’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarının geçersiz olduğuna hükmederek, 22 Mart’ta seçimlerin tekrarlanması kararı almıştı.

Bu kararın öncesinde ise 35 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, hazır bulunan 24 vekilden 19'u Hacimba'nın görevden ayrılması yönünde oy kullanmıştı.

Milletvekillerinin kabul ettiği kararname taslağında cumhuriyetteki gergin sosyo-politik durumdan dolayı ve toplumdaki istikrarsızlaşmayı önlemek için Hacimba’ya görevi gönüllü olarak bırakması tavsiye edilmişti.

Muhalifler, seçimi Kvitsiani'nin kazandığını savunmuştu

Abhazya'da, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapılmıştı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47.39'unu, Alhan Kvitsiani ise oyların yüzde 46.17'sini almıştı.

Göstericiler, muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istiyordu.