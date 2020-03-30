Rus Dışişleri: Lavrov ile Pompeo, koronavirüs salgınını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun telefonda görüşerek dünyadaki koronavirüs (Kovid-19) salgınını, ayrıca stratejik istikrarla ilgili durumunu ve Suriye çözüm sürecini ele aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmenin ABD’nin girişimi ile gerçekleştiği bildirilen açıklamada, bakanların dünyadaki Kovid-19 salgınını, ayrıca stratejik istikrarla ilgili durumunu ve Suriye çözüm sürecini ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Birkaç saat önce Rusya ve ABD liderlerinin arasında yapılan telefon görüşmesine ek olarak iki ülkenin dışişleri bakanları, dünyadaki koronavirüs pandemisinin neden olduğu durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. 26 Mart'ta video konferans formatında düzenlenen G20 zirvesinde alınan kararlarının uygulanmasına katkıda bulunma niyeti teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tarafların stratejik istikrarla ilgili durum ve Suriye çözüm süreci dahil olmak üzere uluslararası gündem konularını, ayrıca ikili ilişkilerdeki bazı sorunları ele aldıkları belirtildi.