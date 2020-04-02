Rus viroloji uzmanı: Testler koronavirüsü belirtiler başlamadan önce ortaya çıkarabilir

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi Biyotıp Yüksekokulu laboratuvar yöneticisi Prof. Mihail Şelkanov, Sputnik’e demecinde modern test sistemlerinin Kovid-19’u insanda belirtilerin başlamasından 2-3 gün önce ortaya çıkarabildiğini ifade etti.

Rus bilimci, “Modern test sistemleri semptomların kendini göstermeye başlaması ile hastalığa neden olan patojenin güvenilir bir şekilde tanımlanmasına imkan tanır. Semptomlar ortaya çıkmadan 2-3 gün önce de hastalık tespit edilebilir, ancak o zaman virüs sayısı henüz az oluyor, bu nedenle moleküler teşhis imkanları sınırlıdır” diye konuştu.

Belirtiler ilk 14 günde kendini gösteriyor

İnsandaki belirtilerin bulaşmadan sonra ilk 14 gün içinde yüzde 100’e yakın bir olasılıkla kendini gösterdiğine dikkat çeken Şelkanov, bu zaman diliminden çok nadir durumlarda bireysel sapmaların olabildiğini, fakat söz konusu sapmaların epidemiyolojik önemi olmadığını ifade etti.

Putin’in görüştüğü hastane başhekimine Kovid-19 tanısı konulmuştu

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'in 24 Mart'ta ziyaret ettiği Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kasabasındaki hastanenin başhekimi Denis Protsenko’ya yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu açıklanmıştı.

Açıklamanın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin'e düzenli olarak koronavirüs testleri yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etmişti.