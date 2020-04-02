Kremlin Sözcüsü Peskov’dan, Putin’in çalışma düzeni ile ilgili soruya yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tecridi ile ilgili soru karşısında Rus liderin çoğu toplantıyı telekonferans formatında yaptığını, fakat gerektiğinde yüz yüze de görüştüğünü belirtti.

Basın mensuplarının Putin’in tecridini sorması üzerine Peskov, Rus liderin çoğu toplantıyı telekonferans formatında yapsa da gerektiğinde yüz yüze de görüşebildiğini ifade etti.

Peskov, “Buna tam tecrit denemez. (Putin) gereklilik halinde bazı görüşmeleri yüz yüze yapıyor. Elbette ki tüm ihtiyati tedbirleri alarak” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü ayrıca Putin’in görüştüğü herkese koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını sözlerine ekledi.

Daha önce Putin'in geçen hafta görüştüğü Moskova Bölgesi'nin Kommunarka kasabasındaki hastanenin başhekimi Denis Protsenko'ya Kovid-19 tanısı konulmasının ardından Rus yönetiminin uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptığı açıklanmıştı.