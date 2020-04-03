Rusya’da karantinayı ihlal nedeniyle ilk ceza kesildi

Kommersant’ın aktardığına göre, koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa'da bir kişi, aracının park yerini değiştirmek için evden çıktığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Rusya’da karantina ihlaline yönelik cezaların 1 Nisan’da yürürlüğe girmesinin ardından dün gece ilk para cezası uygulandı.

Kommersant’ın ‘Ceza, virüsten daha hızlı’ başlığıyla Ufa’dan aktardığı habere göre, 33 yaşındaki bir kent sakini, arabasını başka yere park etmek için dışarı çıkması nedeniyle 15 bin ruble ( 1307 TL) para cezasına çarptırıldı.

Polis belgelerinden anlaşıldığına göre, Ruslan Şarifullin isimli kişi herhangi bir izin belgesi olmadan dışarıda bulunuyor, ayrıca aracını alkollü vaziyette kullanıyordu. Şarifullin, tüm gün işte olduğu için izolasyon kuralı getirildiğine dair bilgisi olmadığını, sadece aracının park yerini değiştirmek için dışarı çıktığını ifade etti.

Başkurdistan’da karantina 31 Mart’ta uygulanmaya başlandı.

Yasaya göre belli bir bölgede kısıtlayıcı önlemlerin (karantina) uygulandığı dönemde acil durum süresince veya tehlikeli bir hastalığın yayılma tehdidi söz konusu olduğunda sağlık kurallarına; ayrıca öngörülen süre içinde sıhhi ve epidemiyolojik önlemler ile ilgili talimata uyulmadığı durumlar için idari sorumluluk getirildi.

Vatandaşlar yalnızca markete, eczaneye girmek için ve köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkabiliyor. Başka sebeplerden dışarı çıkmak için işverenden yazılı belge veya kent yönetiminden izin alınması gerekiyor.

Aksi takdirde yasa gereği, vatandaşlara 15 bin ilâ 40 bin ruble para cezası uygulanabiliyor.