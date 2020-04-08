ABD’den Kırım’ın ‘iadesi’ ile ilgili yapılan açıklamaya Kremlin’den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Kırım ile ilgili pozisyonunun koronavirüs nedeniyle değiştirilemeyeceğini belirtti, ABD’nin eski Ukrayna büyükelçilerinin Kırım’ın ‘iadesi’ için Rusya’ya baskı yapma yönündeki düşüncelerini ise gerçek dışı ve saçma olarak niteledi.

ABD’nin üç eski Kiev büyükelçisinin koronavirüs pandemisi kullanılarak Kırım’ın Ukrayna’ya teslim edilmesi için Rusya’ya baskı yapılması yönündeki önerisini basın mensuplarına değerlendiren Peskov, Amerikalı diplomatların bu yöndeki düşüncelerinin gerçek dışı ve hatta saçma olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna ile ilgili pozisyonunun değişmesinin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında Peskov, “Bunun yanıtı kısa ve öz, hayır. Bu sözüm ona bakış açısı kesinlikle gerçekçi değil, hatta birçok yönde saçma” diye konuştu.

Rusya’nın Donbass’a asla girmediği için oradan çıkmasının da söz konusu olmadığını ifade eden Peskov, “Kırım konusunda ise ‘eğer’ ve ‘ne zaman’ gibi bir soru asla gündemde olamaz. Kırım, tüm sonuçları ile birlikte Rusya Federasyonu’nun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Eski Rus büyükelçilerin üstünlüğüne vurgu yapan Peskov, “Bu kişiler, yaptıkları analiz çalışmalarında çok daha akil, daha deneyimli ve objektif” diye konuştu.