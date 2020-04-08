Şoygu'dan 'yurt dışında Sovyet anıtları yıkanlara karşı soruşturma' talebi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e mektubunda, ölen Sovyet vatandaşlarının anısını ölümsüzleştiren anıtları yıkma kararlarından dolayı bazı yabancı ülkelerin yetkililerine yönelik cezai kavuşturmayı başlatma konusunu değerlendirme talebinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Şoygu, son zamanlarda 'bazı yabancı ülke yetkililerinin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sırasında faşist işgalcilerinin hezimetindeki belirleyici katkısıyla ilgili tarihsel gerçeği tahrif etme çabalarında' artışın gözlemlendiğini kaydetti.

Bazı yabancı ülkelerin bazı 'son derece antipatik' temsilcilerinin, 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının anısını ölümsüzleştiren anıtları yıkma kararı aldığını kaydeden Savunma Bakanı, "3 Nisan 2020 tarihinde Prag kentinde, Prag-6 ilçe başkanı Kolar’ın girişimiyle Sovyetler Birliği Mareşali İ. S. Konev’in anıtı söküldü" hatırlatmasında bulundu.

Şoygu, Rusya Soruşturma Komitesi’nden 'yasadışı eylemlerde bulunan kişilerin yargılanması' konusunun değerlendirilmesini istedi.