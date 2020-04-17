Putin: Rusya, koronavirüs salgınını mutlaka yenecek

Rusya Federasyonu'nun bölgelerinde sağlık kuruluşlarının inşası ve yeniden yapılandırılması konusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Rusya'nın bu salgını yeneceğinden emin olabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bu zor zamanda ülkemiz genelinde sağlık sistemini daha güçlü, daha verimli ve erişilebilir kılarsak, bu zorlu sürece aşacağız ve bu zafer çok daha önemli olacak" dedi.

Putin, sağlık sistemindeki değişikliklerin Rusya vatandaşları tarafından hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada Putin, koronavirüs vaka gruplarının denetimlerin zamanında yapılmamasından kaynakladığına dikkat çekti.

Rus lider, "Vaka grupları, yeterli çalışmaların yapılmamasından, bazı şeylerin gözden kaçırılmasından, denetimlerin zamanında yapılmamasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.