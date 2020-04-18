Rusya’da son bir günde 4.785 kişiye koronavirüs tanısı konuldu

Rusya’da yeni tip koronavirüsle enfekte olduğu belirlenen kişilerin sayısı son bir gün içerisinde 4.785 arttı. Ülkede koronavirüs sebebiyle son bir günde 40 kişinin öldüğü, 467 kişininse bu virüsün neden olduğu hastalığı yendiği belirtildi.

Rusya’da koronavirüsün yayılmasının önünü kesmek adına oluşturulan merkezden yapılan açıklamada, ülkede son bir günde 4.785 yeni vakanın belirlendiği kaydedildi. Söz konusu zaman aralığında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40, iyileşenlerin sayısı ise 467 olarak verildi.

Bu, salgının başlangıcından beri Rusya’da 36.793 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu anlamına geliyor. Tüm bu zaman içinde ülkede 313 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavileri başarılı olup iyileşenlerin sayısı ise 3.057.

Bunun yanında, son bir gün içinde belirlenen yeni koronavirüs vakalarının Rusya’nın 79 bölgesinde birden tespit edildiği belirtiliyor. Açıklamaya göre vakaların çoğunluğu ise salgının merkezi olan başkent Moskova’da. Başkentte son bir gün içinde 2.649 kişinin testi pozitif çıktı.