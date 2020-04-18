Putin, özel kuvvetlerin koronavirüsle mücadeleye destek vermesine hazırlanılmasını istedi

yapılan açıklamaya göre görevlendirme metninde şu ifadeler yer alıyor: “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadeleye Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel güçleri ile olanaklarının dahil edilme ihtimaline ilişkin teklifler hazırlamakla görevlendirilmiştir. (Tekliflerin iletilmesi gereken) tarih, 22 Nisan 2020’dir.”

Rus liderin yaptığı görevlendirmenin kamuoyuna duyurulması, Rusya’da yeni tip koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 313’e yükseldiğinin açıklanmasını izledi. Ülkede şimdiye dek koronavirüsle enfekte olmuş kişilerin sayısı ise 36 bin 793.