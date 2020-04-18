Rusya’da kalış süreleri dolan yabancılardan ülkeyi terk etmeleri istenmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı vatandaşların Rusya’da kalma sürelerinin 15 Mart-15 Haziran arasında dondurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Bu, yabancı vatandaşların Rusya’da kalış süreleri bitse de, onlardan ülkeyi terk etmelerinin istenmeyeceği anlamına geliyor.

Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kararın, ülkede geçici olarak bulunan ve geçici ya da kalıcı oturum iznine tabi olanları kapsadığı belirtiliyor. Ülkeleri tarafından vatandaşlıktan çıkarılmış olan kişiler de bu kapsamda bulunuyor.

Rusya lideri ayrıca, Rus işverenlerin koronavirüs pandemisi döneminde yabancı vatandaşları çalışma izni olmadan istihdam etmesine olanacak veren başka bir kararname de imzaladı.

Rusya’da şu ana dek 36.793 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuş durumda. Ülkede vaka sayılarının ‘pik seviyesine’ henüz ulaşmadığı, vakaların gelecek haftalarda artacağı uyarısı yapılıyor.