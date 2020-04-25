Rusya’da helikopter sert iniş yaptı: İlk belirlemelere göre 6 yaralı var

Rusya’nın kuzeyindeki Yamal-Nenetsk bölgesinde bir Mi-26 helikopterinin sert iniş yaptığını, ilk belirlemelere göre altı kişinin yaralandığı öğrenildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Ural trafik soruşturma idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Yamal-Nenetsk bölgesinde bir Mi-26 helikopteri sert iniş yaptı, olayda ilk belirlemelere göre altı kişi yaralandı.

Daha önce ise acil durum kurumlarından bir yetkili, Tazovsk bölgesinde yer alan Russkoe petrol ve gaz sahasının helikopter pistinde Abakan Avia şirketine ait bir Mi-26 helikopterin sert iniş yaptığını, helikopterde üç mürettebat ve beş yolcunun bulunduğunu bildirmişti.

Soruşturma ekibinin olay yerine ulaştığını belirten yetkili, ilk belirlemelere göre altı kişinin yaralandığı, olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulduğunu aktarmıştı.