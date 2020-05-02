Rospotrebnadzor Başkanı: Rusya nüfusunun çok küçük bir kısmında virüse karşı bağışıklık var

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülke nüfusunun çok küçük bir kısmının SARS-CoV-2 koronavirüse karşı bağışıklığı bulunduğunu söyledi.

Rossiya-1’de bir bölümü yayınlanan ‘Opasnıy Virus’ (Tehlikeli virüs) isimli film için konuşan Popova, Rusya’da mart ayına kadar virüse rastlanmadığını ifade etti.

Popova, ülke nüfusunun çok küçük bir kısmının virüse karşı bağışıklığı olduğunu belirtti.

‘İyileştiğini düşünen biri virüsü taşıyor olabilir’

Rusya’da şimdiye kadar virüsün ikinci kez bulaşması durumuna rastlanmadığını belirten Popova, kendini iyileşmiş hisseden birinin dahi enfeksiyonun taşıyıcısı olabileceğini kaydetti.

Popova, “Virüsün organizmadan ayrılmasın çok uzun zaman aldığını söyleyebilirim. Kişi kendini sağlıklı hissediyor olsa bile, virüsü taşıyor olabilir” dedi.