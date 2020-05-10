Facebook Reichstag’ın üzerinde Zafer Bayrağı’nın yer aldığı fotoğrafları kaldırmaya başladı

Facebook kullanıcılarının paylaştığı şikayetlere göre Sovyet askerlerinin Reichstag binasının çatısında diktikleri Zafer Bayrağı’nın görüntülendiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımlar, ‘tehlikeli insanlar ve kuruluşlarla ilgili topluluk standartlarını ihlal ettikleri’ gerekçesiyle kaldırılıyor.

Только что фб забанил фотографию на страничке моего друга Alexander Smirnov. Фотография вот эта. Интересно, это тенденция? Posted by Vladimir Maslov on Saturday, May 9, 2020

Facebook yönetimi, “Bu normlar, gerçek dünyadaki herhangi bir kişiye zarar vermemeye yöneliktir” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin paylaşılan açıklamada, paylaşımda bulunan kişilerin teröristleri, hoşgörüsüzlük bazlı faaliyetleri, toplu veya seri cinayetleri, insan ticaretini, şiddeti ve suç faaliyetlerini desteklememeleri gerektiği belirtiliyor, ancak Zafer Bayrağı’nın görüntülendiği fotoğrafların sıralanan kaidelerle nasıl bir alakası olduğu belirtilmiyor.

Facebook ayrıca Sputnik Polonya yazarı Leonid Sviridov’un hesabını, Sovyet askerlerin Reichstag binasının çatısında Zafer Bayrağı’nı dikerken görüntülendiği fotoğrafı yayınlaması nedeniyle 3 günlüğüne bloke etti.

Sergey Zvyagintsev adlı kullanıcı ise, “Eğer bu rezalet değilse, ‘rezalet’ sözcüğünün anlamını bilmiyorum demek. Paylaşıldıktan 2 dakika sonra fotoğraf bloke edildi” ifadeleriyle kızgınlığını dile getirdi.

Фб забанил фотку с серпом и молотом. Где устанавливают флаг на рейхстаге Posted by Alexander Smirnov on Saturday, May 9, 2020

Kimi kullanıcılar ise Facebook’un bu fotoğrafları, askerlerin çatıda duruyor olması ve bunun tehlikeli bir davranış ya da intihar çağrısı olarak algılanabileceğinden bloke etmiş olabileceğini tahmin etti.

Bazı kullanıcılar da yaptıkları şikayet sonrasında fotoğrafların yeniden yayınlandığı bilgisini verdi.