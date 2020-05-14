Rusya'dan uçaklardaki kısıtlamaların kaldırılması için 3 aşamalı plan

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), havacılık sektöründeki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için 3 aşamalı bir plan üzerinde çalışıyor.

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamaya göre kurum, Sivil Havacılık Merkezi Klinik Hastanesi ile birlikte hava taşımacılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasına yönelik bir talimatname taslağı hazırladı.

Havalimanlarında ve havayolu şirketleri tarafından uygulanacak bir dizi öneri içeren talimatnamede, uçak mürettebatları ve yolcular için önleyici eylemler öngörülüyor.

Buna göre birinci aşamada, yolcuların ve mürettebatın tüm uçuş boyunca maske ve eldivenle oturma zorunluluğu getirilirken palto, mont, ceket gibi harici üst kıyafet giyilmesi yasaklanıyor.

Uçağa binmeden ateşleri ölçülecek olan yolcular ve mürettebat, 37 derecenin üzerinde ateş tespit edilmesi halinde uçağa alınmayacak.

Uçak içinde oturma düzeni, koltuklar arasında birer boşluk bırakılacak şekilde ayarlanacak, yolcular uçuş boyunca kemerlerini açamayacak, uçak içinde lavabo ihtiyacı dışında yürüyemeyecek ve mürettebatı çağıramayacak.

İkinci aşamada, birinci aşamadaki önlemlere devam edilecek ancak sadece emniyet kemeri uygulamasında normale dönülecek ve yolcular mürettebatı yanlarına çağırabilecek.

Üçüncü aşamada, tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Ancak uçakta yüksek ateşli bir yolcu tespit edilmesi halinde tüm yolcular maske ve eldiven takacak.

Havacılık alanındaki geçerli olacak kuralların tanımlanacağı talimatnamenin son halinin ay sonuna kadar hazır olması bekleniyor.