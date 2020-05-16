Rusya’da son 24 saatte 9 bin 200 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da bir günde kayıtlara geçen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 9 bin 200 olarak açıklandı. Ülkede önceki günse 10 bin 598 yeni koronavirüs vakası görülmüştü.

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Rusya’da son bir günde 9 bin 200 kişinintestininçıktığı belirtildi. Böylelikle ülkede pandeminin başından beri kayıtlara geçen koronavirüs vakalarının sayısı 272 bin 43’e yükseldi.

Ayrıca son bir günde koronavirüs nedeniyle 119 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, pandeminin başından beri Rusya’da koronavirüsle ilintili 2 bin 537 can kaybı olduğu anlamına geliyor.

Bunun yanında Rusya’da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer hala başkent Moskova. Başkentte son bir günde 3 bin 505 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Moskova’da görülen vaka sayılarında düşüş izleniyor. Zira bir günde saptanan vakaların sayısı üst üste dördüncü gün 5 binin altında olarak kayıtlara geçti.