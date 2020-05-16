Rusya’da son 24 saatte 9 bin 200 yeni koronavirüs vakası görüldü

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Rusya’da son bir günde 9 bin 200 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle ülkede pandeminin başından beri kayıtlara geçen koronavirüs vakalarının sayısı 272 bin 43’e yükseldi.
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
Ayrıca son bir günde koronavirüs nedeniyle 119 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, pandeminin başından beri Rusya’da koronavirüsle ilintili 2 bin 537 can kaybı olduğu anlamına geliyor.
Bunun yanında Rusya’da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer hala başkent Moskova. Başkentte son bir günde 3 bin 505 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Moskova’da görülen vaka sayılarında düşüş izleniyor. Zira bir günde saptanan vakaların sayısı üst üste dördüncü gün 5 binin altında olarak kayıtlara geçti.
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