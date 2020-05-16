Rusya: Türkiye ile karayolu taşımacılığındaki sınırlamaların kaldırılmasında anlaştık

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığındaki sınırlamaları karşılıklı olarak kaldırma konusunda Türkiye ile anlaştıklarını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Türk mevkidaşı Adilbir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre telefon görüşmesinde, Rus TIR şoförlerinin Türkiye’de kalış sürelerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması üstünde anlaşıldı. Rusya’ya Türkiye’den giden TIR soförleri için de bir kısıtlama olmayacağı belirtildi.

Bunun yanında, sınırlamaların her iki tarafın TIR şoförlerinin, Rusya ve Türkiye’deki transit geçişleri için de iptal edildiği kaydedildi.

Rusya merkezli Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği daha önce, Türk hükümetinin yabancı karayolu taşımacılarının ülkeye girişlerine ilişkin bir dizi sınırlama getirdiğini açıklamıştı.

TIR şoförlerinin Türkiye’ye girişlerine, 72 saat içerisinde ülkeyi terk edeceklerine dair bir belge imzalatılmasının ardından izin verildiği belirtilmişti. Tanınan bu sürenin de TIR’lardaki ürünleri boşaltmak, yeniden yükleme yapmak ve gümrük işlemlerini tamamlamak için hayli az olduğu kaydedilmişti.

Bunun üstüne Rusya Ulaştırma Bakanlığı da Ankara’nın bu sınırlamaları yakın zamanda kaldırmaması halinde kendilerinin de Türk TIR soförlerinin ülkeye girişinde aynı sınırlamaları devreye sokacağı uyarısını yapmıştı.