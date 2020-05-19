‘Rusya’dan Sevgilerle’: St. Petersburg İslam Kültürü Müzesi’nin arşivindeki 19. yüzyıl İstanbul fotoğrafları yayınlandı

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, St. Petersburg İslam Kültürü Müzesi’nin Kovid-19 salgını sırasında moral ve destek vermek amacıyla hazırladığı, 19. yüzyıldan kalma ve renklendirilmiş İstanbul fotoğraflarından oluşan videoyu yayınladı. Videonun başlığı olarak ‘Rusya’dan Sevgilerle’ ifadesi kullanıldı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Facebook hesabından Rus ressam Alfred Eberling’in 1898’deki çıktığı seyahati sırasında çektiği İstanbul fotoğraflarının renklendirilmiş halleriyle hazırlanan videoyu paylaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada geçmekte olduğumuz bu zor günlerde Sankt-Petersburg İslam Kültürü Müzesi'nin hazırladığı bir video parçasını sizinle paylaşarak sağlıklı günler dileriz.https://t.co/sncVEOlDsx — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) May 19, 2020

Video ile birlikte yapılan açıklamada “Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada geçmekte olduğumuz bu zor günlerde Sankt-Petersburg İslam Kültürü Müzesi, St.Petersburg-Türkiye Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği ile işbirliğinde adı geçen müzenin arşivlerinde var olan eski İstanbul fotoğraflarını renklendirip tüm Türklere ve İstanbullulara moral vermek için bir video parçası hazırlamıştır. Bu videoyu sizinle paylaşarak Türk dostlarımıza sağlıklı günler dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Eberling 1898’de Çar İkinci Nikolay’ın talimatıyla bir Ortodoks kilisesinin süslemesini yapmak için İstanbul’a seyahat etmişti. Eberling, yanına aldığı ‘Pocket Kodak’ kamerasıyla kentte fotoğraflar çekmişti.