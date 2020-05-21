Putin’den Şoygu’ya devlet nişanı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin bugün 65. yaşına giren Şoygu’nun doğum gününü kutladı. Putin, Şoygu’nun birinci dereceden kılıçlı ‘Vatana Hizmet’ nişanı ile ödüllendirilmesi talimatı verdi.

Şoygu, 21 Mayıs 1955 tarihinde Çadaana kentinde doğdu ve 6 Kasım 2012’den beri savunma bakanı olarak görev yapıyor.