Duma’dan Türkiye’ye Ramazan Bayramı kutlaması

Ramazan Bayramı dolayısıyla Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı! Sizlerin ve şahsınızda bütün Türk halkının, İslam’ın en aydınlık bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

Kutsal Ramazan ayının bitişini simgeleyen bu günde dünya genelindeki Müslümanlar, atalarının değer biçilemez vasiyetlerini yerine getirerek, tüm dünyaya barışın tesis edilmesi için dua ediyor ve herkese eşit değerde yakın olan eylemlerde gayret ediyorlar: iyilik yapmak, aile değerlerini güçlendirmek, sevdiklerine özen göstermek, muhtaçlara yardım etmek, misafir ağırlamak ve hediyeler dağıtmak.

Ramazan Bayramı, her bir Müslümanı iyiliğe ve karşılıklı saygıya, merhamete ve acıma duygusuna, milletlerarası ve dinlerarası dostluğa çağırıyor.

Evlerinize barış ve uyum, mutluluk ve karşılıklı anlayışın hakim olmasını, her bir inançtan insanların huzur içinde çalışma ve barış içinde yaşama arzusunun da halklarımız arasındaki karşılıklı anlayışı ve dostça ilişkileri daha da güçlendirmeye hizmet ederek Rusya ve Türkiye’nin manevi birliğinin temelini oluşturmasını diliyorum.”