Putin bakanlarıyla toplantıda elindeki kalemi masaya fırlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin doğusundaki orman yangınları ve sellere karşı mücadelenin ele alındığı toplantı sırasında elindeki kalemi masaya fırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bakanlarıyla toplantıda doğal afetler yüzünden insanların sıkça hayati riskle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak birçok insanın da evsiz kaldığına dikkat çekti.

Ülke lideri, bu sözleri üzerine elindeki kalemi masaya fırlattı.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Zinçev, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin ve bazı bölgelerin valileri katıldı.

Acil Durumlar Bakanı Zinçev, toplantıda ocak ayından bu yana ülkede, toplam 852 bin hektarlık ormanlık alanında 5 bin 626 yangının meydana geldiğini bildirdi.

Yangınlar yüzünden 251 evin yandığını bildiren Zinçev, ayrıca 13 bölgede 491 evin, 461 bahçenin, 14 köprünün ve 9 karayolunun sular altında kaldığını söyledi.