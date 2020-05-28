Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasalarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde dünya enerji piyasasıyla ilgili durumu ele aldı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada iki liderin, OPEC+ anlaşmalarına ulaşma çabalarının önemine dikkat çektikleri belirtildi.

Açıklamada, “Küresel enerji piyasasındaki durum hakkında görüş alışverişine devam edildi. Her iki taraf da Nisan ayında petrol üretiminin sınırlandırılmasına yönelik OPEC+ formatındaki anlaşmalara ulaşılmasında ortak çabaların önemine vurgu yaptı” ifadelerine yer verildi.

İki liderin enerji bakanlıkları aracılığıyla petrol piyasasında daha yakın koordinasyon üzerinde anlaştıkları belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Enerji bakanlıkları aracılığıyla konuyla ilgili daha yakın koordinasyon kararlaştırıldı. Rusya Devlet Başkanı’nın Ekim 2019’daki Riyad ziyaretinin sonuçları bağlamında ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı.”

Açıklamada ayrıca, Putin’in Muhamed bin Selman’ı Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik ettiği kaydedildi.