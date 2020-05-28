Rusya, DSÖ'ye Kovid-19 için sekiz aşı önerdi

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı tarafından internet üzerinden düzenlenen Rusya Bilimler Akademisi Konseyi’nin ‘Kovid-19 için aşılar: Tahminler ve gerçeklik’ konulu Yaşam Bilimleri toplantısında konuşan DSÖ Rusya Sözcüsü Melita Vujnovic, Rusya’nın katkılarının çok büyük olduğuna vurgu yaparak, önerilen ilaçlar üzerinde birkaç Rus enstitüsünün çalıştığını kaydetti.

DSÖ’de şu ana kadar farklı ülkelerden 124 aday aşı kaydının yapıldığını belirten Melita Vujnovic, "Belki de sayıları daha fazladır. Ancak, bize bilgi veren ve değerlendirme kriterlerini geçenler bunlar. Bunlardan 10 tanesi klinik değerlendirme aşamasında 114'ü ise klinik öncesi aşamada” ifadelerini kullandı.

Vujnovic, Rusya'nın ise salgına karlı 8 aşı önerdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart’ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etti. Son verilere göre, dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5.5 milyonu geçti. Şu ana kadar 349 binden fazla insan öldü.