Rus Dışişleri’nden George Floyd protestolarıyla ilgili değerlendirme: ABD’nin insan hakları alanındaki sorunları artıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Amerikan yetkililerini, durumu düzeltmek için gerçek ve etkili önlemler almaya, uluslararası yükümlülüklerini yeniden iyi niyetle yerine getirmeye, ülke yasalarını Birleşmiş Milletlerin kolluk kuvvetlerinin güç ve ateşli silah kullanımına ilişkin temel ilkelerine uygun hale getirmeye ve elbette George Floyd cinayetini titizle soruşturmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

George Floyd cinayetinin, “ABD’deki ‘kolluk kuvvetlerinin’ kanunsuzluk ve haksız şiddet tezahüründe bir ilk olmadığı” kaydedilen açıklamada, ABD polisinin daha önce işlediği çok sayıda ırkçı cinayetlere dikkat çekildi.

Bakanlık, “ABD’de insan hakları alanında sistem sorunlarının birikerek arttığı ortada. Bunlar arasında, ırk, etnik ve dini ayrımcılık, polis şiddeti, adaletin önyargısı, cezaevlerindeki aşırı doluluk, kontrolsüz silah kullanımı” dedi.

Açıklamada, bu trajik durum bağlamda, Washington’un insani alanındaki uluslararası ve yasal yükümlülüklerini genişletmeyi reddetmesi, uluslararası insan hakları anlaşmalarının büyük kısmında yer almaması, insan hakları örgütlerinin önerilerini görmezden gelmeye devam etmesi, uluslararası ve üniversal uzman kuruluşlarındaki katılımına bilinçli olarak son vermeye çalışmasının üzücü olduğu kaydedildi.