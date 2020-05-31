Peskov koronavirüs pozitif günlerini anlattı: Çilekle tavuğu ayırt edemiyordum

Yeni koronavirüsü yenen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hasta olduğu dönemde koku ve tat alma duyularını yitirdiğini anlattı. Koku ve tat kaybı, sonradan koronavirüsün belirtileri arasına eklenmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin isimli televizyon programında koronavirüs pozitifken nasıl semptomlar gösterdiğini anlattı.

© Sputnik / Kovid-19 tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi diyen Peskov, şöyle devam etti: “Virüsle enfekte olduğumu düşündüğümüz gün, spor salonunda bir buçuk saat antreman yaptım. Yedi kilometre koştum, bedenime güç akın ettiğini hissediyordum ve bu bana kendimi iyi hissettirmişti.”

Anlattığına göre ertesi gün ise Peskov’un ateşi yükseldi. Koku ve tat alma duyularını yitirdiği belirten Kremlin Sözcüsü, “Çilek ile tavuğu birbirinden ayırt edemiyordum” dedi.

Koku ve tat kaybı, ilk başta olmasa da pandemi ilan edilmesinden bir süre sonra koronavirüs belirtileri arasına eklenmişti.

Peskov’un yeni koronavirüse yakalandığı 12 Mayıs’ta belli olmuştu. Peskov Kommersant gazetesine demecinde, hastalığın ilk semptomlarının, meslektaşlarından birisinin hastalanmasını takiben kendisini izole ettiği dönemde ortaya çıktığını anlatmıştı.

Bu haftanın başında tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Peskov, çalışmalarını halen evinde sürdürüyor.