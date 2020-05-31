Rusya, Minneapolis’teki protestoları izleyen RİA Novosti muhabirine yönelik polis şiddetini kınadı

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah yurttaş George Floyd'un özaltına alınırken öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoları izleyen Rus haber ajansı RİA Novosti muhabirine polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılması, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Rus Dışişleri, Minneapolis’teki protestoları takip eden RİA Novisti muhabiri Mihail Turgiyev’in suratına polis tarafından göz yaşartıcı gaz sıkılmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

‼️👆🏻Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех. 🔗https://t.co/DjHmkmwWf3 pic.twitter.com/3Oj6Fix3R8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 31, 2020

​Açıklamada, “George Floyd'un öldürülmesini takiben ABD’de başlayan protestoları izleyen gazetecilerin maruz bırakıldığı polis şiddeti ve haksız gözaltıların artması nedeniyle endişe duymaktayız” denildi.

Полицейский распылил газ из баллончика прямо в лицо нашему журналисту, автору вот этого снимка https://t.co/tZLH7HeiIJ, уже после того, как убедился, что это представитель прессы. https://t.co/cuWJil8d3B — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 31, 2020

​Rus Dışişleri, "Amerikan polisinin, basın kartlarını göstermelerinin ardından basın mensuplarına karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılmasını kabul edilemez buluyoruz” vurgusunu yaptı.

Очень хороший кадр наш Миша Тургиев сделал в Миннеаполисе. pic.twitter.com/dkHE7BRiky — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 30, 2020

​Görevlerini yerlerine getirirken gazetecilerin polisin saldırısına uğramasının kabul edilebilecek bir tarafı olmadığının altını çizen açıklamada şu çağrılarda bulunuldu:

“İlgili Amerikan makamlarının, yaşanan olayların etraflı bir soruşturmasını gerçekleştireceğine inanıyoruz. Ayrıca ilgili uluslararası kuruluşları ve hak savunucusu örgütleri de bu keyfi davranışlara tepki vermeye çağırıyoruz."