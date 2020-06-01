Zaharova’dan ABD’deki olaylarla ilgili değerlendirme: Günümüzün ‘Amerikan trajedisi’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Minnesota eyaletinde siyah vatandaş George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ile başlayan ve hala devam eden protesto gösterilerini günümüzün gerçek bir ‘Amerikan trajedisi’ olarak tanımladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de Rus sunucu Vladimir Solovyov’la söyleşiye katılan Zaharova, ABD’de hala devam eden protesto gösterilerinin günümüzün gerçek bir Amerikan trajedisi olduğunu belirtti.

Zaharova, “ABD’deki durum ile ilgili hiçbir art niyet yok, hiçbir his yok, sadece tek bir his var, gerçek bir trajediyi, günümüzün Amerikan trajedisini izlediğimizin farkında olmamız” diye konuştu.

‘ABD’nin önümüzdeki yıllarda diğer ülkelere soruları olabileceğini hiç sanmıyorum’

Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polislerin gazetecilere yönelik eylemlerinden, medya aracılığı ile kamuoyunu manipüle etme girişimlerinden sonra, dış düşman arayışı, karşılıklı suçlamalar ve diğerlerine yöneltilen suçlamalardan ibaret tüm bu kaostan sonra ABD’nin önümüzdeki yıllarda diğer ülkelere bir takım soruları olabileceğini hiç sanmıyorum.”

Olaylar nasıl gelişti?

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından tutuklanırken öldürülmesi, yoldan geçen yurttaşlar tarafından videoya alınan polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

Silahsız Floyd'u arkadan ellerini kelepçeleyip yüz üstü yere yatırıp üstüne oturan ve 9 dakika boyunca boynunu dizleri arasında sıkıştırmak suretiyle nefessiz bırakarak öldüren beyaz polis memuru Derek Chauvin, tepkilerin ardından üçüncü dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarıyla tutuklandı, Chauvin ile ekibindeki üç polis memuru daha görevden uzaklaştırıldı.

Ülke genelinde protesto gösterileri hala sürüyor.