Rus Dışişleri: Rus-Türk işleri, 100 yıllık tarihinde çok sayıda sınavdan başarıyla çıktı

Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ikili ilişkilerin çok sayıda sınavdan başarıyla çıktığını vurguladı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını ve 5 yüzyıldan daha uzun bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Geride kalan yüzyılda, iyi komşuluğu, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ve çıkarlara karşılıklı olarak saygı gösterilmesini esas alan sağlam bir temel üzerindeki Rus-Türk ilişkileri çok sayıda sınava tabi tutuldu ve onları başarıyla geçti. Bugün ilişkiler gelişiyor, tüm alanlarda emin bir şekilde stratejik işbirliği seviyesine çıkıyor, bölgesel istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi bakımından önemli bir faktör teşkil ediyor."

Sovyet Rusyası'nın Türk halkının yabancı saldırganlara karşı verdiği ulusal özgürlük mücadelesinin sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) dünyada ilk tanıyan ülke olduğunu anımsatan bakanlık, "3 Haziran 1920'de Dışişleri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgraf çekerek iki ülkede hemen diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar kurulmasını teklif etti. Bu önemli gün, Sovyet Rusyası ile TBMM Hükümeti arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi başlama noktası olarak kabul edilir" açıklamasını yaptı.

Rus Dışişleri, "Bu önemli yıldönümü dolayısıyla Türk partnerlerimizi tebrik ediyoruz" diye ekledi.