Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik testleri temmuzda tamamlanacak

Rusya Savunma Bakanlığı 48. Merkez Bilim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Sergey Boriseviç, Rus araştırmacılar ve askeri uzmanların işbirliği ile Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının tüm klinik testlerinin önümüzdeki temmuz sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Boriseviç, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile Rusya Savuma Bakanlığı’nın Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının tüm klinik testlerinin önümüzdeki temmuz sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Daha önce Rus aşısının test edilmesi için aralarında beş kadının da bulunduğu 50 gönüllü askeri personelin seçildiği duyurulduğunu anımsatan Boriseviç, şöyle konuştu:

“Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile birlikte Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının test örneği ile ilgili klinik öncesi araştırmalar tamamlandı. Temmuz sonuna kadar gerekli tüm klinik araştırmaların da tamamlanması planlanıyor.”

Boriseviç, maymunlar ve hamsterlar üzerinde yapılan klinik öncesi çalışmaların ilacın güvenliğini ve verimliliğini kanıtladığını vurguladı.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs salgınının aşı geliştirilmeden tamamen durdurulamayacağını açıklamıştı. Aşı geliştirme çalışmaları Rusya’da ve diğer ülkelerde devam ediyor. Rusya’da toplu aşılamaların sonbaharda başlanması bekleniyor.