Moskova’daki Zafer Günü geçidinin yabancı katılımcıları Rusya’da Kovid-19 testinden geçecek

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, (İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı) zaferin 75. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan’da yapılacak askeri geçit töreninin yabancı katılımcılarının Rusya’ya gelince muayene olacakları ve Kovid-19 testinden geçecekleri bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dmitriy Trişkin, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'tan 24 Haziran'a ertelenen Zafer Günü’nün 75. Yıldönümü nedeniyle Moskova’da yapılacak askeri geçit töreninin yabancı katılımcılarının Rusya’ya gelince muayene olacaklarını ve Kovid-19 testinden geçeceklerini belirtti.

Trişkin, “(Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Rospotrebnadzor ile birlikte varış havaalanlarına dış heyetlerin bariyer muayenelerinin yapılması için karantina noktaları kurulacak. Dış heyet temsilcileri ikamet yerlerinde hızlı testlerden geçecek” diye konuştu.

Dış heyetlerin Rusya seyahatinden önce iki haftalık karantinayı geçmiş olmaları ve Rusya’ya geldikleri zaman negatif koronavirüs test sonuçları ibraz etmeleri gerektiğini söyleyen Trişkin, her heyette yer alan kişilerin muayenelerini, ateş ölçümlerini ve testlerini yapacak yaklaşık 300 sağlık personelinin ve 90 ambulansın görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada bazı ülkeler şimdiden 24 Haziran’da Kızıl Meydan’da yapılacak askeri geçit törenine asker göndereceklerini duyurdu.

Sırbistan’dan 75 asker ve subay törene katılacak

Sırbistan’ın Moskova Büyükelçisi Miroslav Lazanski, Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere Sırbistan’dan 75 asker ve subayın gönderileceğini belirtti.

Lazanski, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in davet alması ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak olması Sırbistan’ın Moskova Büyükelçiliği ve Sırp toplumu için büyük bir onur” diye konuştu.

Ermenistan 75 askerin gönderileceğini bildirdi

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Moskova’daki askeri geçit törenine katılmak üzere 75 askerin gönderileceğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Moskova'daki askeri geçit töreninde 75 Ermeni askerinden oluşan bir birlik yer alacak. Ermenistan Taman Tümeni’nin bayrağını ve Ermenistan bayrağını taşıyacaklar” diye konuştu.

Kazak askerler de Moskova’daki törene katılacak

Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın yazılı bildirisinde, ordudan Moskova’daki askeri geçit törenine katılacak olan askerlerin yoğun doktor kontrolü altında hazırlıklarını sürdürdükleri, akraba ve yakın ziyaretlerinin o tarihe kadar geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Moldova da teyit etti: Askerlerimiz törene katılacak

Moskova’da 24 Haziran’da düzenlenecek askeri geçit törenine Moldovalı askerlerin de katılacağının teyidi ise bizzat Devlet Başkanı İgor Dodon’dan geldi.

Şu anda konunun Moldova Savunma Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Dodon, “Yaklaşık 70-80 Moldovalı asker, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zaferin 75. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan askeri geçit törenine katılmak üzere Moskova'ya gidecek” ifadelerini kullandı.