Jirinovskiy: Trump demir yumrukla ülkesinde düzeni sağlayacak

Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Jirinovskiy, Trump’ın ülkesinde düzeni ‘demir yumrukla’ sağlayacağını belirtti.

Vesti.FM’e konuşan Jirinovskiy, “Tahmin ediyorum, ABD’deki bir sonraki en korkunç karışıklık kasımdaki seçimlere yakın bir zamanda gerçekleşecek. Ağustos, eylül, ekim gibi. Bugün Batı dünyasında bir şeyler olmadan seçilmek imkânsız” dedi.

Jirinovskiy, “Eldeki tek imkân ise düzeni sağlamak. Trump demir yumruğuyla düzeni sağlayıp 4 Kasım’da yeni başkan olacak” ifadelerini kullandı.