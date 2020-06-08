'Abramoviç'in 'Çığlık' tablosunu aldığına dair haberler doğru değil'

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Rus işadamı Roman Abramoviç'in Norveçli ressam Edvard Munch'un dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haziran başında Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya Pituah sahil beldesinde bulunan ve İsrail'in en pahalısı olarak kabul edilen villayı satın almasıyla adından söz ettiren Rus işadamı Roman Abramoviç, bu kez 'Çığlık' tablosuyla gündeme geldi.

Bazı yayın organları, Sotheby's Life adlı Telegram kanalına dayanarak İngiliz Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Abramoviç'in dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldığını yazdı.

Ancak Sputnik'e konuşan Rus işadamına yakın bir kaynak, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

'Çığlık' daha önce 2 kez çalındı

Çığlık ya da orijinal ismiyle Skrik, Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893'te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994'te Oslo Ulusal Galerisi'nden çalınan tablo, 2004'te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.

Munch, tabloyu 1893 ve 1910 tarihleri arasında 2 kez pastel boya ve 2 kez yağlı boya olmak üzere 4 farklı şekilde yaptı