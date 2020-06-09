Yakutistan'da sinek istilası: Duvarlarda kalın sinek tabakaları oluştu

Yakutistan'ın Srednekolımsk bölgesinde yaşayan bir okur, yerel haber sitesi news.ykt.ru'ya sinek istilasını gözler önüne seren bir video gönderdi.

Videoda çok sayıda sineğin havada uçuştuğu ve sayısız sineğin de ahşap bir yapının duvarlarını kaplayarak kalın bir tabaka oluşturduğu görüldü.

Avuç içiyle duvarı sıvazlayan kişi tek hareketle yüzlerce sineği yerinden ederken, daha sonra sineklerin uçmaya başlayarak kişinin video çekmesini zorlaştırdığı kameralara yansıdı.

Videoyu çeken kişinin avucunda ölen sineklerin fazlalığı, bölgedeki sinek istilasının kapsamını gözler önüne serdi.