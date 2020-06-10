RT 2020 Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri’ne başvuru kabul süresini 30 Haziran’a kadar uzattı

Suriye’de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödülün bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek.
Bu yılki ödüllerin sahipleri, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz’da ilan edilecek.
RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.
Geçen perşembe Yemen'de RT’nin video haber ajansı Ruptly ve diğer medya kuruluşları ile işbirliği yapan gazeteci Nabil Hassan Al-Quaiti, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü.
Geçen ocakta ise Ruptly ajansı ile Irak’ta işbirliği yapan gazeteci Safaa Ghali silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Başvurular https://award.rt.com/ üzerinden yapılabiliyor.
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