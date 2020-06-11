Sobyanin: Moskova'da koronavirüsten ölenlerin sayısı azalıyor

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Sobyanin, "Ölü sayısına bakarsak, bunun kademeli olarak azaldığını görüyoruz. Ancak genel olarak bu ölümler, bugün hastalananlar arasından değil 2-3 ve hatta 4 hafta önce hastalığa yakalananlar arasından. Hastalık kademeli olarak gelişiyor, doktorlar her bir hasta için mücadele ediyor ve son ana kadar insanları kurtarmaya çalışıyor" dedi.

'Vakalarda dörtte üç oranında azalma oldu'

Sobyanin, Moskova'da salgının tepe noktası geçildikten sonra yeni vaka sayılarının yaklaşık dörtte üç oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Sobyanin, "Elbette rehavete kapılmamalıyız. Ancak azalma olmadığını söylemek de doğru olmaz. Tepe noktasında olduğumuz dönemde günde yaklaşık 6.500 yeni vaka görülürdü. Şu anda bu rakam 1.400 civarında" ifadelerini kullandı.

'Yeni yıla doğru toplu aşılama çalışmaları başlayabilir'

Şu anda Rusya'da en az 3 aşının klinik araştırma aşamasında bulunduğuna da dikkat çeken Sobyanin, "Uzmanlar, ilk aşının ağustos, eylül veya ekimde hazır olabileceğini belirtiyor. Toplu aşılama çalışmalarının ise yılbaşına doğru başlayabileceği kaydediliyor" diye ekledi.