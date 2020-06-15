Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda devriye gemisi için ilk kez kadın mürettebat oluşturuldu

Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait P-834 devriye gemisi için bir deney çerçevesinde ilk kez kadın mürettebat oluşturuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’nda P-834 devriye gemisi için kadın mürettebat oluşturuldu. Mürettebat St. Petersburg’daki Askeri Deniz Filosu Eğitim Merkezi’nde üç ay süren ilk hazırlık aşamasından geçti.

Kadın denizciler ‘Mostik’ isimli interaktif simülatör yardımıyla gemiyi denize çıkarma, yönetme, farklı bölge ve koşullarda güvenli şekilde yön bulma çalışmaları gerçekleştirdi.

Eğitimin ikinci aşamasında ise mürettebat eğitmenler eşliğinde gemideki yangın söndürme teçhizatlarını kullanma, gemideki olası bir deliği veya gemiye dolan suyun etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulama çalışmaları yaptı.