Peskov: Putin'le direkt hat programı olağan formatta ancak daha geç bir tarihte yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya halkının sorularını yanıtladığı direkt hat programının olağan formatta ancak daha geç bir tarihte yapılacağını belirtti. Peskov, halk oylaması sırasında halkın sağlığı ve güvenliği için gereken tüm önlemlerin alınacağını da kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Putin'in 1 Temmuz'da yapılacak anayasa düzenlemeleriyle ilgili halk oylamasından önce 'küçük direkt hat' gerçekleştirmeyi planlamadığını söyledi.

Peskov, her yıl düzenlenen direkt hat programı hakkındaysa şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl direkt hat programı düzenlenecek. Programın tarihi bilindik nedenlerden dolayı ileri tarihe alındı. Kesin tarihi daha sonra bildireceğiz. Bu, Putin'in yaptığı tam teşekküllü direkt hat formatında olacak."

'Halkın sağlığı ve güvenliği için tüm önlemler alınacak'

Bu arada Peskov, 1 Temmuz'daki halk oylaması sırasında halkın sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Rusya Merkezi Seçim Kurulu'nun Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'yla (Rospotrebnadzor) çok yakın işbirliği yaptığını kaydeden Peskov, "Halkın sağlığının ve güvenliğinin korunması, elbette önceliklerimizden biri. Hem oy kullananların hem de oylamayı organize edenlerin. Bu nedenle, gerekli tüm önlemlerin alınacağından şüphe edilmemelidir, şüpheye düşmek için bir neden bulunmuyor" diye konuştu.