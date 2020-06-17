Rusya: ABD’de ırkçılık ve polis keyfiliği sistematik hal aldı

Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, 43. BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda, “ABD’de ırkçılık, polis keyfiliği ve kanunsuzluk sistematik hal aldı. Washington, onlarca yıldır uluslararası toplumun haklı eleştirilerine göz yumuyor. Sorunlar ise birikerek artmaya devam ediyor” dedi.

Ülkesinin defalarca İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası insan hakları kurumların dikkatini siyah George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesine yol açan faktörlere çekmeye çalıştığını hatırlatan Rus diplomat şunları söyledi:

“Rusya, politik doktrin seviyesine yükseltilen ırkçılığın nelere yol açabileceğini çok iyi biliyor. İkinci Dünya Savaşı’nın derslerini ve tarihini yeniden yazma girişimlerini hatırlıyoruz. Neonazizm gibi çirkin olanlar da dahil olmak üzere modern ırkçılık biçimlerine karşı uzlaşmaz mücadele, tüm dünya için öncelik olmalı.”

ABD’nin, insan hakları konusunda diğer ülkeleri eleştirmeye devam ettiğini, ama uluslararası insan hakları anlaşmalarının büyük kısmına dahil olmayı reddettiğini ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin çalışmalarını boykot ettiğini kaydeden Gatilov, ABD’deki mevcut durumun “ürkütücü bir uyarı” olduğunu belirterek, “Protestolar sırasında şiddet ve vandalizm kabul edilemez ve kanun tarafından cezalandırılmalı. Ama ayrımcılığın, şovenizm ve ırksal hoşgörüsüzlüğün olmadığı, gerçek eşitlik ve saygıya dayalı bir toplum modeli inşa edilseydi tüm bunlar önlenebilirdi” dedi.